Оксану Марченко внесли в базу сайту «Миротворець». Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150108-oksanu-marchenko-vnesly-do-bazy-saytu-myrotvorec-foto.html

Ракурс

Оксану Марченко, дружину народного депутата Віктора Медведчука, сайт центру «Миротворець» вніс до своїх списків.

Фінансування терористів і російських окупантів, заперечення російської агресії. Участь у пропагандистських заходах Росії проти України, участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками, — йдеться в обґрунтуванні появи профілю Марченко на сайті.

У публікації наголосили, що Марченко вела незаконну діяльність в окупованому Криму. Телеведучу назвали «противницею незалежності українського православ’я від підконтрольної Росії».

У профілі представлені численні свідчення причетності дружини нардепа до діяльності низки компаній, що провадять господарську діяльність у РФ та на окупованих РФ територіях України, а також фрагмент інтерв’ю з нею.

Хрещеним батьком дочки Марченко є президент РФ Володимир Путін, телеведуча заявляє, що підтримує з ним стосунки.

Згідно з оприлюдненою інформації, Марченко також належить пакет акцій українського телеканалу «1+1».

Нагадаємо, Віктор Медведчук та його соратники представили резолюцію, у якій вимагають імпічменту президента Володимира Зеленського.