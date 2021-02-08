Погода в Україні погіршиться. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n150107-snig-i-viter-prognoz-synoptykiv-na-try-dni-karta.html

Ракурс

Погода в Україні найближчих три дні буде складною — зі снігом, льодяним дощем та шквальним вітром.

Впродовж 9−11 лютого в більшості областей очікується сніг та мокрий сніг, а на Закарпатті та в південних регіонах — дощ. Найближчої ночі у північних, центральних та Харківській областях очікуються сильні опади. Снігопади прогнозують й 11 лютого в у північно-західній частині та Карпатському регіоні. На дорогах країни очікується ожеледиця. Про це повідомив український Гідрометцентр.

У вівторок, 9 лютого, прогнозують пориви вітру 15−20 м/с крім західних областей. У північних та східних регіонах хуртовини, у центральних областях — налипання мокрого снігу та ожеледь. Вночі прогнозують 3−11° морозу, вдень 0−5° нижче нуля, в центральних областях 0−5° тепла, а на Закарпатті та півдні країни вночі близько 0°, а вдень 6−11° тепла. А 10−11 лютого вночі прогнозують 0−6° морозу, а вдень від 3° морозу до 3° тепла. У південних регіонах очікується 5−10° тепла, а в північниій частині вночі 9−16° морозу, а вдень 3−8° морозу.

Синоптик Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook додала, що 9 лютого, циклон з атмосферними фронтами все ще впливатиме на погоду в Україні. Тому найближчої ночі опади ще охоплять більшість областей України. Завтра опади можна очікувати в східних регіонах, північно-східних областях та в Криму. Опади шарами розподілятимуться із півночі та південь — сніг, потім мокрий сніг, потім льодяний дощ та дощ. Види опадів залежать від температури повітря. А в українських Карпатах прогнозують сніголавинну небезпеку.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 8 лютого сильний сніг буде йти в західних і центральних областях. У Житомирській, Київській і Чернігівській областях приріст снігу 20—30 см. У Рівненській, Волинській, Львівській областях — 30−40 см. Складні погодні умови призвели до масштабних заторів та дорожньо-транспортних пригод у Києві.