Пандемію коронавірусу у Лондоні порівняли з агресією РФ — Люди знехтували попередженнями

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Пандемію коронавірусу у Лондоні порівняли з агресією Росії. Старший віце-президент Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас заявив, що експерти давно попереджали про пандемії, однак люди на це не зважали. Аналогічно, за його словами, відбулося й з російською агресією.

Про це Лукас заявив 8 лютого під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді».

Давно точилися дискусії про наближення таких пандемій… Але люди були дуже заспокоєними. Так само як з російською агресією — нібито люди її не очікували. Ні, попередження завжди були, просто люди на них не зважали. Хотів би ще наголосити на ролі Всесвітньої організації охорони здоров’я — вони багато речей зробили правильно, але було й багато помилок. Зокрема щодо небажання критикувати владу комуністичного Китаю… Саме в Китаї розгорнулася ця епідемія. Не було достатньо глобального обговорення щодо політики боротьби з коронавірусом, — зазначив старший віце-президент Центру аналізу європейської політики.

Він також наголосив на необхідності розбудови довіри. Лукас згадав про 1990-ті роки, коли правоохоронці розганяли та залякували людей.

Повагу неможливо здобути погрозами, через брак довіри населення голосує за популістів. Саме так обрали Трампа. Брак довіри — корозія інституцій, яка негативно впливає на прагнення людей поважати правила і закони… Довіру можна розбудувати через прозорість, підзвітність і власний позитивний приклад, — зазначив Лукас.

Нагадаємо, у понеділок в Києві розпочався всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді». Участь у цьому форумі взяли президент України Володимир Зеленський, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус, а також очільник МЗС Дмитро Кулеба, посол ЄС в Україні, тимчасово повірена США в Україні та низка інших топ-посадовців.