Росія перетворила окупований Крим на суцільну військову базу, фото — Суспільне Крим

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Окупований Крим Росія перетворила на суцільну військову базу. Про це свідчать дані Національного центру управління та випробувань космічних засобів України.

Ця установа фіксує десятки нових військових обʼєктів і передає дані Службі безпеки України та Збройним силам, повідомляють «Крим.Реалії»

Журналісти отримали знімки космічного центру. Як виявилося, центр зафіксував нову військову базу в селищі Новоозерне, неподалік від озера Донузлав. Її побудували в кінці 2020 року, щоб зберігати озброєння, бронетехніку, артилерію та боєприпаси.

Крім того, у 2020 році поблизу Керчі впритул до траси «Таврида» помітили нові радіолокаційні станції і щонайменше вісім ракетних комплексів С-400. На околиці Євпаторії Росія звела величезну радіоантену діаметром приблизно 30 м. У Євпаторії, в колишньому українському космічному центрі, тепер базуються військово-космічні сили Росії.

Російські військові будують поблизу Севастополя радіотехнічну станція з десятком супутникових антен різного діаметру. Обʼєкт зводять з 2016 року.

Росіяни адаптували майже усі аеродроми окупованого півострова під військові потреби. У Джанкої зʼявилася база протиповітряної оборони з комплексами С-400, а у «Бельбеці» біля Севастополя базують бойову авіацію.

Фахівці стверджують, що порівняно з 2014 роком Росія в Криму наростила військове угруповання більш ніж удвічі.

У Кремлі мілітаризацію називають нормою, вважаючи півострів своїм.