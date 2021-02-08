Россия превратила оккупированный Крым в сплошную военную базу — фото из космоса

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Ракурс

Оккупированный Крым Россия превратила в сплошную военную базу. Об этом свидетельствуют данные Национального центра управления и испытаний космических средств Украины.

Это учреждение фиксирует десятки новых военных объектов и передает данные Службе безопасности Украины и Вооруженным силам, сообщают «Крим.Реалии».

Журналисты получили снимки космического центра. Как оказалось, центр зафиксировал новую военную базу в поселке Новоозерное, неподалеку от озера Донузлав. Ее построили в конце 2020 года, чтобы хранить там вооружение, бронетехнику, артиллерию и боеприпасы.

Кроме того, в 2020 году близ Керчи вплотную к трассе «Таврида» заметили новые радиолокационные станции и по меньшей мере восемь ракетных комплексов С-400. На окраине Евпатории Россия построила огромную радиоантенну диаметром примерно 30 м. В Евпатории, в бывшем украинском космическом центре, теперь базируются военно-космические силы России.

Российские военные строят вблизи Севастополя радиотехническую станцию с десятком спутниковых антенн различного диаметра. Объект возводят с 2016 года.

Россияне адаптировали почти все аэродромы оккупированного полуострова под военные нужды. В Джанкое появилась база противовоздушной обороны с комплексами С-400, а в «Бельбеке» возле Севастополя базируется боевая авиация.

Специалисты утверждают, что по сравнению с 2014 годом Россия в Крыму нарастила военную группировку более чем вдвое.

В Кремле милитаризацию называют нормой, считая полуостров своим.

Россия — суверенное государство и на своей территории имеет право проводить учения, размещать любые объекты, объявлять призыв в армию для своих граждан и организовывать патриотическое воспитание молодежи, — заявила в декабре 2020 года официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ракурс» сообщал, что угроза вторжения России в Украине сохраняется. Так Служба безопасности Украины прокомментировала цель и сценарий осенних учений украинских силовых структур в Херсонской области в районе Северо-Крымского канала, Каховской ГЭС и Каховского судоходного шлюза.