Въезд крупногабаритного транспорта в столицу ограничен. Фото: КГГА

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Снегопады в Украине, которые наблюдаются 8 февраля, уже привели к ухудшению автомобильного движения в Киеве.

В столице из-за непогоды произошло множество дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, город остановился в пробках. Движение по бульвару Тараса Шевченко, проспекту Победы, улицам Студенческая, Глубочинская, Нижний Вал, проспекту Степана Бандеры, Большой Окружной дороге, улице Елены Телиги и многих других затруднено. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации добавили, что из-за сильных снегопадов с 15.00 8 февраля въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет временно ограничен.

В ГСЧС отметили, что с целью недопущения накопления крупногабаритного транспорта в границах Киевской области с 13:00 будут приняты меры по ограничению движения крупногабаритного транспорта в пределах Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Ровенской (М-06 Киев-Чоп), Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель), Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь) и Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы) областей.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. Власти уверяют, что ограничение въезда грузовиков позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Киевлян по возможности в КГГА призвали не пользоваться личными авто. Водителей просят не парковать свои машины вдоль улиц, дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы снегоуборочная техника могла работать. Те автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, эвакуируют.

Напомним, синоптики обещали, что 8 февраля сильный снег будет идти в западных и центральных областях. В Житомирской, Киевской и Черниговской областях прирост снега 20−30 см. В Ровенской, Волынской, Львовской областях — 30−40 см.