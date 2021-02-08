В’їзд великогабаритного транспорту до столиці обмежено. Фото: КМДА

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Снігопади в Україні, які спостерігаються 8 лютого, вже призвели до погіршення автомобільного руху в Києві.

У столиці через негоду сталося безліч дорожньо-транспортних пригод. Крім того, місто зупинилося в заторах. Рух бульваром Тараса Шевченка, проспектом Перемоги, вулицями Студентська, Глибочинська, Нижній Вал, проспектом Степана Бандери, Великою Окружною дорогою, вулицею Олени Теліги та багато інших ускладнено. Про це свідчать дані Google Maps.

У прес-службі Київської міської державної адміністрації додали, що через сильні снігопади з 15.00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде тимчасово обмежений.

У ДСНС зазначили, що з метою недопущення накопичення великогабаритного транспорту в межах Київської області з 13:00 будуть вжиті заходи з обмеження руху великогабаритного транспорту в межах Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Полтавської (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Рівненської (М-06 Київ-Чоп), Житомирської (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель), Черкаської (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь) та Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей.

Обмеження діятиме до покращення погодних умов. Влада переконує, що обмеження в’їзду вантажівок дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Киян за можливості в КМДА закликали не користуватися особистими авто. Водіїв просять не паркувати свої машини обабіч вулиць, доріг і в заборонених для цього місцях, щоб снігоприбиральна техніка могла працювати. Ті автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, евакуюють.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 8 лютого сильний сніг буде йти в західних і центральних областях. У Житомирській, Київській і Чернігівській областях приріст снігу 20—30 см. У Рівненській, Волинській, Львівській областях — 30−40 см.