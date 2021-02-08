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Ракурс
В’їзд великогабаритного транспорту до столиці обмежено. Фото: КМДА

Снігопад у Києві — рух столицею зупинився, в’їзд вантажівкам заборонили (КАРТА, ВІДЕО)

8 лют 2021, 12:46
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Снігопади в Україні, які спостерігаються 8 лютого, вже призвели до погіршення автомобільного руху в Києві.

У столиці через негоду сталося безліч дорожньо-транспортних пригод. Крім того, місто зупинилося в заторах. Рух бульваром Тараса Шевченка, проспектом Перемоги, вулицями Студентська, Глибочинська, Нижній Вал, проспектом Степана Бандери, Великою Окружною дорогою, вулицею Олени Теліги та багато інших ускладнено. Про це свідчать дані Google Maps.

Затори в Києві. Карта: Google Maps

Затори в Києві. Карта: Google Maps

У прес-службі Київської міської державної адміністрації додали, що через сильні снігопади з 15.00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде тимчасово обмежений.

У ДСНС зазначили, що з метою недопущення накопичення великогабаритного транспорту в межах Київської області з 13:00 будуть вжиті заходи з обмеження руху великогабаритного транспорту в межах Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Полтавської (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Рівненської (М-06 Київ-Чоп), Житомирської (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель), Черкаської (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь) та Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей.

ДТП в Києві. Фото: патрульна поліція

ДТП в Києві. Фото: «Київ оперативний» у Фейсбук

ДТП в Києві. Фото: «Київ оперативний» у Фейсбук

Обмеження діятиме до покращення погодних умов. Влада переконує, що обмеження в’їзду вантажівок дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Киян за можливості в КМДА закликали не користуватися особистими авто. Водіїв просять не паркувати свої машини обабіч вулиць, доріг і в заборонених для цього місцях, щоб снігоприбиральна техніка могла працювати. Ті автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, евакуюють.


Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 8 лютого сильний сніг буде йти в західних і центральних областях. У Житомирській, Київській і Чернігівській областях приріст снігу 20—30 см. У Рівненській, Волинській, Львівській областях — 30−40 см.

Джерело: Ракурс


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