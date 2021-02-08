Пандемию коронавируса в Лондоне сравнили с агрессией РФ — Люди пренебрегли предупреждениями

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Пандемию коронавируса в Лондоне сравнили с агрессией России. Старший вице-президент Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас заявил, что эксперты давно предупреждали о пандемии, однако люди на это не обращали внимания. Аналогично, по его словам, произошло и с российской агрессией.

Об этом Лукас заявил 8 февраля во время всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Давно шли дискуссии о приближении таких пандемий… Но люди были чересчур спокойными. Так же, как и с российской агрессией — якобы люди ее не ожидали. Нет, предупреждения всегда были, просто люди на них не обращали внимания. Хотел бы еще подчеркнуть роль Всемирной организации здравоохранения — они многое сделали правильно, но было и много ошибок. В частности, о нежелании критиковать власть коммунистического Китая… Именно в Китае развернулась эта эпидемия. Не было достаточно глобального обсуждения относительно политики борьбы с коронавирусом, — отметил старший вице-президент Центра анализа европейской политики.

Он также заявил о необходимости укрепления доверия. Лукас вспомнил 1990-е годы, когда правоохранители разгоняли и запугивали людей.

Уважение невозможно получить угрозами, из-за отсутствия доверия население голосует за популистов. Именно так избрали Трампа. Недостаток доверия — коррозия институтов, которая негативно влияет на стремление людей уважать правила и законы… Доверие можно построить благодаря прозрачности, подотчетности и на собственном положительном примере, — отметил Лукас.

Напомним, в понедельник в Киеве начался всеукраинский форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы». Участие в этом форуме приняли президент Украины Владимир Зеленский, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, а также глава МИД Дмитрий Кулеба, посол ЕС в Украине, временный поверенный США в Украине и ряд других топ-чиновников.