Twitter сделал официальным МИД России в оккупированном Крыму — аннексия Крыма

https://racurs.ua/n150105-twitter-sdelal-oficialnym-mid-rossii-v-okkupirovannom-krymu.html

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Twitter сделал официальным МИД России в аннексированном Крыму — сеть микроблогов верифицировала аккаунт незаконного представительства Министерства иностранных дел России на территории оккупированного украинского полуострова.

Об этом свидетельствует страница внешнеполитического ведомства РФ в Twitter.

Страна агрессор создала страницу в соцсети еще в марте 2015 года. В то же время, украинцы в Twitter решили напомнить сети микроблогов о недопустимости легимитизации статуса российского МИДа в Крыму. Так появились хэштеги #TwitterSupportsTerorrism («Твиттер поддерживает терроризм») и #CrimeaIsUkraine («Крым — это Украина»).

Напомним, Кремль активно занимается милитаризацией Крымского полуострова, называя это нормой. Представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре прошлого года заявляла, что Россия «на своей территории имеет право проводить учения, размещать любые объекты, объявлять призыв в армию для своих граждан и организовывать патриотическое воспитание молодежи».