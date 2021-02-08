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Ракурс
Twitter зробив офіційним МЗС Росії в окупованому Криму — анексія Криму

Twitter зробив офіційним МЗС Росії в анексованому Криму (ФОТО)

8 лют 2021, 13:04
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Twitter зробив офіційним МЗС Росії в анексованому Криму — мережа мікроблогів верифікувала акаунт незаконного представництва Міністерства закордонних справ Росії на території окупованого українського півострова.

Про це свідчить сторінка зовнішньополітичного відомства РФ в Twitter.


Країна-агресор створила сторінку у соцмережі ще у березні 2015 року. Водночас, українці у Twitter вирішили нагадати мережі мікроблогів про недопустимість легімітизації статусу російського МЗС в Криму. Так з’явилися хештеги #TwitterSupportsTerorrism («Твіттер підтримує тероризм») і #CrimeaIsUkraine (Крим — це Україна).

Нагадаємо, Кремль активно займається мілітаризацією Кримського півострова, називаючи це нормою. Представник МЗС РФ Марія Захарова торік у грудні заявляла, що Росія «на своїй території має право проводити навчання, розміщувати будь-які об'єкти, оголошувати призов до армії для своїх громадян і організовувати патріотичне виховання молоді».

Джерело: Ракурс


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