Погода в Украине ухудшится. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n150107-sneg-i-veter-prognoz-sinoptikov-na-tri-dnya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине ближайших три дня будет сложной — со снегом, ледяным дождем и шквальным ветром.

В течение 9−11 февраля в большинстве областей ожидается снег и мокрый снег, а на Закарпатье и в южных регионах — дождь. Ближайшей ночью в северных, центральных и Харьковской областях ожидаются сильные осадки. Снегопады прогнозируют и 11 февраля в северо-западной части и Карпатском регионе. На дорогах страны ожидается гололедица. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Во вторник, 9 февраля, прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с кроме западных областей. В северных и восточных регионах метели, в центральных областях — налипание мокрого снега и гололед. Ночью прогнозируют 3−11° мороза, днем 0−5° ниже нуля, в центральных областях 0−5° тепла, а на Закарпатье и юге страны ночью около 0°, днем 6−11° тепла. А 10−11 февраля ночью прогнозируют 0−6° мороза, а днем от 3° мороза до 3° тепла. В южных регионах ожидается 5−10° тепла, а в северной части ночью 9−16° мороза, а днем 3−8° мороза.

Синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook добавила, что 9 февраля, циклон с атмосферными фронтами все еще будет влиять на погоду в Украине. Поэтому ближайшей ночью осадки еще охватят большинство областей Украины. Завтра осадки можно ожидать в восточных регионах северо-восточных областях и в Крыму. Осадки слоями будут распределяться с севера и юг — снег, затем мокрый снег, затем ледяной дождь и дождь. Виды осадков зависят от температуры воздуха. А в украинских Карпатах прогнозируют снеголавинную опасность.

Напомним, синоптики обещали, что 8 февраля сильный снег будет идти в западных и центральных областях. В Житомирской, Киевской и Черниговской областях прирост снега 20−30 см. В Ровенской, Волынской, Львовской областях — 30−40 см. Сложные погодные условия привели к масштабным пробкам и дорожно-транспортным происшествиям в Киеве.