О роли олигархов-владельцев украинских СМИ, рассказал посол ЕС

https://racurs.ua/n150110-o-roli-oligarhov-vladelcev-ukrainskih-smi-rasskazal-posol-es.html

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Матти Маасикас, глава представительства Европейского Союза в Украине назвал информационное пространство в Украине «очень особенным». Об этом он заявил во время выступления в Киеве на форуме «Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы» 8 февраля.

Информационное пространство в Украине действительно является очень особенным, весьма характерным, учитывая текущий конфликт со страной-соседкой и все другие контексты и обстоятельства. Меня поразил один вопрос, когда я прибыл сюда, — это владельцы СМИ, ландшафт СМИ в Украине, кто владеет телеканалами. Украинское население получает большинство информации из этих телеканалов и я был удивлен, кто является их владельцами, — рассказал Маасикас.

По его словам, он размышляет над ролью «богатых лиц», которые являются владельцами украинских СМИ.

Я продолжаю удивляться и размышлять — вот эти богатые лица, которые хотят иметь влияние на общество, — какова их роль? Они владеют телеканалами, они контролируют отдельные медиакомпании, отдельные СМИ. Вот, скажем, насколько это практично? Насколько это помогает бороться против дезинформации в таком сложном контексте. Ведь мы понимаем, что задача достаточно важная — предоставить населению объективную информацию. Справится ли с этим Украина? Опять же, длительная поддержка Европейского Союза общественным вещателям очень важна. В период кризиса эти вопросы приобретают немалый вес, — отметил глава представительства ЕС в Украине.

Напомним, в понедельник в Киеве начался всеукраинский форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы». Участие в этом форуме приняли президент Украины Владимир Зеленский, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, а также глава МИД Дмитрий Кулеба, посол ЕС в Украине, временный поверенный США в Украине и ряд других топ-чиновников.