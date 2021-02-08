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Ракурс
В Германии медикам заплатят COVID-премии по 1,5 тыс. евро. Фото: Громадське

Немецким медикам заплатят COVID-премии по 1,5 тыс. евро

8 фев 2021, 14:35
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Бонусные выплаты в размере 1 тыс. 500 евро обещают осуществить власти Германии медицинским работникам, которые принимали участие в борьбе с пандемией коронавируса.

С идеей выплаты таких бонусов выступил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Он предложил отметить таким образом заслуги медиков, ибо вторая волна пандемии COVID-19 в гораздо большей степени загрузила медицинские учреждения, чем первая. Об этом 8 февраля сообщает издание DW.

По словам главы немецкого Минздрава, на премии сможет рассчитывать персонал 1 тыс. 38 больниц. На «коронавирусные» денежные бонусы правительство выделит 450 млн евро, а сами выплаты планируют завершить до конца июня 2021 года.


Последняя статистика коронавируса свидетельствует, что СOVID-19 в мире с начала пандемии заразились более 106 млн человек, более 2,3 млн умерли.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к премьер-министру Дениса Шмыгалю с просьбой дополнительно предоставить 123,6 млн грн из фонда борьбы с COVID-19 на доплаты работникам МВД.

Источник: Ракурс


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