Для кого відстрочать вакцинацію від COVID-19, розповів Ляшко. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n150103-dlya-kogo-vidstrochat-vakcynaciu-vid-covid-19-rozpoviv-lyashko.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Україні може бути відстрочена для тих, хто раніше хворів на цю хворобу.

Така відстрочка може тривати від трьох до шести місяців. Про це в ефірі «Україна 24» заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) стверджує, що імунітет від коронавірусу зберігається від трьох до шести місяців у тих, хто перехворів.

Тому, коли ми говоримо про те, що може бути рекомендація про відстрочення щеплення на три-шість місяців людям, які перехворіли, йдеться про обмежений доступ до вакцини. І коли треба вибрати, кому з медичних працівників потрібно зробити щеплення, то в першу чергу зробимо щеплення людини, в якої в анамнезі немає перенесеної хвороби, — пояснив Ляшко.



Він додав, що людина без імунітету не захищена від коронавірусної хвороби взагалі.

Нагадаємо, вакцинація від COVID-19 громадян розпочнеться за планом, оскільки Україну включили в першу хвилю глобальної ініціативи СОVAХ.