Для кого отсрочат вакцинацию от COVID-19, рассказал Ляшко. Фото: Главком

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Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине может быть отсрочена для тех, кто ранее переболел этой болезнью.

Такая отсрочка может длиться от трех до шести месяцев. Об этом в эфире «Украина 24» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что иммунитет от COVID сохраняется на срок от трех до шести месяцев у тех, кто переболел.

Поэтому, когда мы говорим о том, что может быть рекомендация об отсрочке прививки на три-шесть месяцев людям, которые переболели, речь идет об ограниченном доступе к вакцине. И когда нужно выбрать, кому из медицинских работников нужно сделать прививку, то в первую очередь сделаем прививку человеку, у которого в анамнезе нет перенесенной болезни, — объяснил Ляшко.



Он добавил, что человек без иммунитета не защищен от коронавирусной болезни вообще.

Напомним, вакцинация от COVID-19 для граждан начнется по плану, поскольку Украину включили в первую волну глобальной инициативы СОVAХ.