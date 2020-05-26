Кіберполіція затримала чотирьох педофілів. Фото: E-Money Chat

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Кіберполіція викрила чотирьох педофілів у різних областях України, які розбещували дітей, знімали це на телефон і поширювали незаконний порноконтент у мережі.

Правоохоронці провели 54 обшуки, в ході яких затримали зловмисників. Вони були затримані на Волині, а також у Вінницькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Повідомляється, що затримані загалом розбестили вісьмох дітей. Так, затриманий житель Волині — 28-річний чоловік — розбещував хлопчика 2004 року народження. Всі свої дії він знімав на мобільний телефон, після чого викладав відео на форумах в DarkNet. Його затримали і обрали йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Він звинувачується за двома статтями Кримінального кодексу — ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і ст. 153 (сексуальне насильство).

У Вінницькій області затримано чоловіка 46 років. Він розбещував власну дитину, після чого публікував відео в мережі. Співробітники кіберполіції також затримали злочинця з Дніпропетровської області, який переховувався в Харкові. Відомо, що він з двома жінками знімав фото і відео сексуального характеру з малолітніми дітьми. Зазначається, що неповнолітні, яких розбестив чоловік, були дітьми двох його спільниць. Їм було від 10 до 14 років. Чоловікові інкримінують ст. 152 (згвалтування) і ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу. Його заарештували з правом внесення 161 тис. грн застави.

Окрім того, в Бахмачі Чернігівської області 28-річний чоловік створював і публікував на закритих форумах порнографічні фото зі своєю 6-річною родичкою. Подібні злочини проти дітей викрито ще у восьми областях.

Також, за інформацією правоохоронців, направлено до суду обвинувальний акт стосовно 19-річного жителя Києва, якого підозрюють в адмініструванні каналу в месенджері. Він розміщував порнографічні матеріали зі зґвалтуванням малолітньої дівчини.

Нагадаємо, раніше в Донецькій області суд кинув за ґрати 46-річного жителя Маріуполя. Його суд визнав винним у зґвалтуванні і розбещенні п’яти школярок.