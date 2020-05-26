Киберполиция задержала четырех педофилов. Фото: E-Money Chat

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Киберполиция разоблачила четырех педофилов в разных областях Украины, которые развращали детей, снимали это на телефон и распространяли незаконный порноконтент в сети.

Правоохранители провели 54 обыска, в ходе которых задержали злоумышленников. Они были задержаны на Волыни, а также в Винницкой, Днепропетровской и Черниговской областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что задержанные в целом совратили восьмерых детей. Так, задержанный житель Волыни — 28-летний мужчина — развращал мальчика 2004 года рождения. Все свои действия он снимал на мобильный телефон, после чего выкладывал видео на форумах в DarkNet. Его задержали и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Он обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса — ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ст. 153 (сексуальное насилие).

В Винницкой области задержан мужчина 46 лет. Он развращал собственного ребенка, после чего публиковал видео в сети. Сотрудники киберполиции также задержали преступника из Днепропетровской области, который скрывался в Харькове. Известно, что он с двумя женщинами снимал фото и видео сексуального характера с малолетними детьми. Четверо несовершеннолетних, которых совратил мужчина, были детьми его двух сообщниц. Им было от 10 до 14 лет. Ему инкриминируют ст. 152 (изнасилование) и ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса. Мужчину арестовали с правом внесения 161 тыс. грн залога.

Кроме того, в Бахмаче Черниговской области 28-летний мужчина создавал и распространял на закрытых форумах порнографические фото со своей 6-летней родственницей. Подобные преступления против детей разоблачены еще в восьми областях.

Также, по данным правоохранителей, направлен в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего жителя Киева, которого подозревают в администрировании канала в мессенджере. Он размещал порнографические материалы с изнасилованием малолетней девушки.

Напомним, ранее в Донецкой области суд бросил за решетку 46-летнего жителя Мариуполя. Злоумышленника суд признал виновным в изнасиловании и развращении пяти школьниц.