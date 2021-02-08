В «Укрзализныце» рассказали, будут ли отменять рейсы. Фото: УЗ

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Несмотря на снегопады в Украине «Укрзализныця» не отменяет ни одного рейса пассажирских поездов.

Из Львова в Киев 8 февраля отправляется 13 поездов, при этом специалисты пристально следят за населенностью этих поездов и готовы добавлять места в связи с задержкой рейсов из львовского аэропорта имени Даниила Галицкого, сообщили в пресс-службе компании.

Все поезда будут отправляться по графику, в том числе и те, что курсируют через Волынскую область, где сейчас ограничено движение всего автотранспорта на некоторых автомобильных дорогах, — говорится в сообщении.

В ближайшие часы Украину накроет снежный циклон и метели, из-за чего ожидаются перекрытия дорог и закрытия аэропортов в течение недели, поэтому в случае необходимости количество мест в поездах увеличится.

Также продолжаются работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снега, в частности вокзалов и станций.

Пассажиры, оставшиеся во Львове из-за временного прекращения авиарейсов из аэропорта, могут выбрать для путешествия поезда. Например, на поезд № 716 Львов — Киев, который отправляется в 16.12, в продаже еще больше 230 мест. На поезд № 746 Славское — Киев, который отправляется в 18.46, еще больше 300 доступных мест. Также к услугам пассажиров ночные поезда, — рассказали в пресс-службе.



Напомним, синоптики обещали, что 8 февраля сильный снег будет идти в западных и центральных областях.

В Житомирской, Киевской и Черниговской областях прирост снега 20−30 см. В Ровенской, Волынской, Львовской областях — 30−40 см.