Самый большой флаг Украины в Киеве внезапно приспустили. Фото: korrespondent.ne

https://racurs.ua/n150122-samyy-bolshoy-flag-ukrainy-v-kieve-vnezapno-prispustili.html

Ракурс

Главный флаг Украины, расположенный на киевских склонах, 8 февраля пришлось приспустить.

Такое решение было принято из-за сложных погодных условий — шквалов и снегопадов. Флаг временно приспустили, чтобы его не повредил снегопад и ветер, порывы которого достигают до 12 м/с. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп.

По словам чиновника, полностью спускать флаг не будут, его приспустят лишь на 10 м.

Как известно, сооружение флагштока в Киеве является самым большым в Украине, его высота — почти 90 м, вес — 32 т. Размер полотнища флага — 16 на 24.

Напомним, сегодняшние снегопады вызвали ряд аварий и пробок на дорогах Киева. В Киевской городской государственной администрации заявили, что из-за сильных снегопадов с 15.00 8 февраля въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет временно ограничен. Также городская власть просит киевлян не пользоваться личным транспортом и не парковать автомобили вдоль улиц, чтобы те не мешали работать снегоочистительной технике.