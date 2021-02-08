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Ракурс
Одиссея судьи Вовка продолжается — его не нашли и повторно разрешили принудительно привести в Антикоррупционный суд

Одиссея судьи Вовка продолжается — его не нашли и повторно разрешили принудительно привести в Антикоррупционный суд

8 фев 2021, 16:42
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Судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка снова разрешили принудительно доставить в суд. Судья ВАКС Андрей Бицюк 8 февраля во второй раз разрешил Антикоррупционному бюро осуществить принудительный привод Вовка в Антикоррупционный суд.

Сегодня cуддю привести не смогли, потому что детективы не нашли его: он отсутствовал как по месту работы, так и по всем известным местам проживания, сообщат Центр противодействия коррупции.

Следующий привод попытаются осуществить 16 февраля. Заседание в ВАКС назначили на 14.00.

НАБУ не смогло доставить в зал Вовка, потому что якобы не знает, где его искать.

Прокурор Олег Макар сообщил в зале суда, что сотрудники НАБУ не смогли разыскать Вовка ни по месту жительства, ни по месту работы.

Макар считает, что Вовк был осведомлен о судебном заседании и даже писал об этом на своей странице в Facebook. В посте судья дал оценку постановлению ВАКС о принудительном приводе.


На прошлой неделе ВАКС разрешил принудительно доставить главу ОАСК на заседание, чтобы избрать меру пресечения в рамках дела о захвате власти.

Еще раньше Антикоррупционный суд продлил до 17 марта срок расследования дела пленок ОАСК.

Источник: Ракурс


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