Одиссея судьи Вовка продолжается — его не нашли и повторно разрешили принудительно привести в Антикоррупционный суд

https://racurs.ua/n150123-odisseya-sudi-vovka-prodoljaetsya-ego-ne-nashli-i-povtorno-razreshili-prinuditelno-privesti.html

Ракурс

Судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка снова разрешили принудительно доставить в суд. Судья ВАКС Андрей Бицюк 8 февраля во второй раз разрешил Антикоррупционному бюро осуществить принудительный привод Вовка в Антикоррупционный суд.

Сегодня cуддю привести не смогли, потому что детективы не нашли его: он отсутствовал как по месту работы, так и по всем известным местам проживания, сообщат Центр противодействия коррупции.

Следующий привод попытаются осуществить 16 февраля. Заседание в ВАКС назначили на 14.00.

НАБУ не смогло доставить в зал Вовка, потому что якобы не знает, где его искать.

Прокурор Олег Макар сообщил в зале суда, что сотрудники НАБУ не смогли разыскать Вовка ни по месту жительства, ни по месту работы.

Макар считает, что Вовк был осведомлен о судебном заседании и даже писал об этом на своей странице в Facebook. В посте судья дал оценку постановлению ВАКС о принудительном приводе.

На прошлой неделе ВАКС разрешил принудительно доставить главу ОАСК на заседание, чтобы избрать меру пресечения в рамках дела о захвате власти.

Еще раньше Антикоррупционный суд продлил до 17 марта срок расследования дела пленок ОАСК.