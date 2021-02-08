Биткоин рекордно подорожал. Фото: finextra

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Ракурс

Bitcoin (биткоин), самая популярная криптовалюта мира, 8 февраля обновила исторический максимум.

Цифровая валюта рекордно подорожала и теперь стоит более 44 тыс. долл. за монету. На момент выхода новости биткоин подорожал на 13,84% —до 44 тыс. 81 долл. Предыдущий максимум был достигнут в начале января 2021 года, когда криптовалюта оценивалась в 41 тыс. 95 долл. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале Coindesk.

По информации СМИ, поводом для резкого подорожания стала информация о том, что компания Илона Маска Tesla купила биткоинов на 1,5 млрд долл. Также в «Тесле» заявили, что в ближайшем будущем планируют начать принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.

Напомним, в январе стоимость Bitcoin потерял почти четверть своей цены. Падение произошло на фоне беспокойства, что биткоин может быть очередным ценовым пузырем на финансовом рынке.