Китай раздаст населению 1,5 млн долларов на тестирование новой криптовалюты

Китайская криптовалюта. Фото: Istock

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Ракурс

Криптовалюта в Китае начинает интенсивно внедряться благодаря правительству. В Пекине во время Китайского нового года 50 тыс. граждан получат около 30 долл. каждый в криптовалюте для теста системы Центрального банка.

В целом эта программа обойдется китайскому правительству в 1,5 млн долларов. Об этом сообщает CNBC.

Тест в столице Китая станет третьим крупным испытанием местной криптовалюты, что разрабатывается Народным банком Китая. Похожие эксперименты уже состоялись в городах Шэньчжэнь и Сучжоу. Правительство Китая сообщает, что среди людей, приславших свои заявки на участие в испытании, отберут 50 тыс. человек, которые получат 200 юаней (около 30 долл.) в цифровой валюте. Эти средства можно будет потратить в ряде физических магазинов.

Ваучеры будут работать с 10 по 17 февраля, а заявки на участие могут оставлять только лица с китайским идентификационным номером или видом на жительство из Гонконга, Макао или Тайваня. Отмечается, что, в отличие от ряда других известных цифровых валют, в частности биткоина (Bitcoin), валюта, разработанная Банком Китая, будет контролироваться централизованно.

Отметим, что биткоин вырос почти на 50% в этом году после роста более чем на 300% в 2020 году. Morgan Stanley связывал ценовой рывок с большими вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику. На цену криптовалюты влияют и новости о будущих успехах в преодолении пандемии коронавируса с помощью вакцин.

Напомним, ранее мы сообщали, что владелец 7 тыс. биткоинов забыл пароль своего кошелька с тысячами единиц ценной криптовалюты. Программист из Лос-Анджелеса Стефан Томас не может вспомнить цифровой пароль к защищенному жесткому диску IronKey, где хранятся биткоины. Система позволяет ввести 10 попыток, а затем блокируется. После резкого подорожания биткоина Томас уже восемь раз пробовал вводить пароль, но попытки были тщетными. Общая стоимость его биткоинов составляет более 250 млн долл.