Тіна Кароль. Фото: HELLO

https://racurs.ua/ua/n150127-tina-karol-vidpovidala-na-plakalnycu-vybuhovym-tyzerom-video.html

Ракурс

Тіна Кароль, українська співачка, що нещодавно почубилася зі своєю колегою Олею Поляковою через нібито «сумний репертуар», підготувала нове вибухове відео на пісню під назвою «Скандал».

Вона використала фразу Олі Полякової в тизері. Про це стало відомо з відео, яке виконавиця опублікувала у своєму Instagram.

Напередодні Оля Полякова назвала Тіну Кароль «відомою плакальницею на похороні». Артистка отримала безліч гнівних коментарів у соцмережах, після чого вирішила записати відео, в якому вибачилася за недоречні слова.

Це стосується виключно до творчості, пісень Тіни Кароль. Я дійсно думаю, що останнім часом у Тіни дуже сумний репертуар, — заявила Полякова у відеозверненні, опублікованому в Instagram.

Тіна Кароль не забарилася зі своєю реакцією на такі образливі слова, та опублікувала в Instagram-сторіз публікацію, у якій пояснила Поляковій сенс своїх пісень. Співачка поділилась, що не планує змінювати свій репертуар, і надалі буде співати про чоловіка Євгена Огіра, який помер сім років тому від раку шлунку.

Крім того, вона представила тизер своєї нової композиції під назвою «Скандал», використавши фрагмент звернення Полякової. Тіна Кароль зауважила, що запланувала «вауфакторний ребрендинг». Відтепер українська поп-діва хоче змінити амплуа на сильну норовливу феміністку, яка знає собі ціну. Прем'єра пісні «Скандал» відбудеться вже в цю п’ятницю, 12 лютого.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль вперше станцювала на шоу «Танці з зірками». Вона з’явилася на сцені проекту у бежевому корсетному боді та прозорій спідниці в тон. Співачка виконала приголомшливу румбу.