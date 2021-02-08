Поліцейських на Черкащині підозрюють у катуванні. Фото: sumy.today

https://racurs.ua/ua/n150128-vidbyraly-poyasnennya-i-katuvaly-policeyskyh-na-cherkaschyni-pidozruut-u-vybyvanni-ziznannya.html

Ракурс

Поліцейських у Черкаській області підозрюють у вибиванні зізнання.

Слідчі Державного бюро розслідувань 7 лютого повідомили про підозру двом старшим дільничним офіцерам поліції сектору поліцейської діяльності відділу поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області. Їх підозрюють у вчиненні правопорушення за ч. 2 ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що 5 лютого потерпілий разом зі своїм братом та товаришем перебували в гаражі одного з гаражних кооперативів у місті Городище. До гаражу зайшли оперативники поліції, які доставили 28-річного громадянина до відділку поліції. Там у службовому кабінеті чоловіка побили двоє дільничних. Силовики таким чином намагалися вибити зізнання.

Чоловіка гамселили так, що зламали об нього залізний стілець. Потім на потерпілого надягнули кайданки й били руками, ногами, шлангом від вогнегасника та пластиковою пляшкою з водою по голові, обличчю та тулубу. У нього після цього діагностували тілесні ушкодження у виді забою м’яких тканин обличчя, голови та спини, травматичного видалення зубів верхньої щелепи.

Наразі вирішується питання щодо обрання останнім запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у грудні 2020 року п’ятьом поліцейським із Кагарлика, які підозрюються у зґвалтуванні та катуванні, вручили обвинувальні акти.