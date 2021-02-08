Донька Єлизавети. Фото: HELLO

https://racurs.ua/ua/n150129-ne-po-korolivsky-donka-ielyzavety-ii-prygolomshyla-skromnym-interierom-ta-bezladom-foto.html

Ракурс

Королівська родина відома своїм надзвичайно суворим етикетом, однак королева Анна змогла здивувати прихильників британської монархії. Королівський палац показав фото принцеси Анни з чоловіком, які у себе вдома дивляться гру улюбленої команди з регбі.

На світлинах шанувальники змогли побачити інтер'єр будинку принцеси. Про це повідомляє офіційний інстаграм королівської родини.

Повідомляється, що унікальне фото було зроблене в заміській резиденції принцеси Анни Геткомб-парк, розташованій у Глостерширі. Вітальня принцеси обставлена досить просто, але важко назвати стиль принцеси мінімалістичним. Весь будинок наповнений картинами, сімейними фотографіями та книгами та іншими милими дрібничками.

Разом з простим, але затишним оздобленням вітальні на цьому знімку вражає також, що і принцеса, і її чоловік одягнені у звичайний одяг, який не відповідає королівському протоколу. 70-річна принцеса одягла зручну темно-синю флісовую жилетку, штани темно-коричневого кольору і вишневого кольору светр. На її чоловіку — тепла фланелева сорочка.

На фото видно, що у вітальні панує невеликий безлад, а також відомо, що у пари є собака — біля телевізора видно частину собачої лежанки. Шанувальники королівської сім’ї дуже уважно вивчили фото, і звернули увагу на ощадливість єдиної доньки королеви Єлизавети. Так, телевізор стоїть на комоді, де раніше розміщувався вбудований телевізор.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Гаррі, герцог Сассекський, позбувся шаленого впливу Меган Маркл. Після відмови від королівських обов’язків за ініціативою Меган Гаррі вирішив повернути собі титули. Герцог Сассекський вирішив, що після 10 років служби він має право мати почесні звання — генерал-капітан Королівської морської піхоти, Почесний командувач ВПС Королівських ВПС Хонінгтон і головнокомандувач малими кораблями і підводними човнами.