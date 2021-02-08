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Снігопади в Україні спричинили обмеження та припинення руху транспорту на дорогах.

Станом на 16.00 спостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Вінницькій, Тернопільській, Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Полтавській, Донецькій, Харківській областях та Києві. У Закарпатській та Одеській областях — дощ, повідомляють у прес-службі ДСНС України.

Знеструмлення населених пунктів відсутнє, проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

На Вінниччині вантажівка врізалася в снігоочисну техніку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 8 лютого загинув працівник «Немирівського райавтодору», повідомляє ГУ Держпраці у Вінницькій області.

В управлінні Держпраці створять комісію зі спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком.

З метою недопущення накопичення великогабаритного транспорту в межах Київської області, обмежено рух великогабаритного транспорту в межах:

Київської області (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь);

Полтавської області (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь);

Рівненської області (М-06 Київ-Чоп);

Житомирської області (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель);

Черкаської області (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь);

Чернігівської області (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми).

На території Волинської області з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі Т-18−02, а також великовагових транспортних засобів на автодорогах Т-03−02, Т-03−05 та Т-03−03.

Підрозділи ДСНС здійснили буксирування 35 транспортних засобів та надали допомогу близько 75 особам.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено близько 2 тис. 220 осіб та 1 тис. 670 одиниць техніки.

Погода 8 лютого залишатиметься складною — прогнозують значний сніг, в Карпатах — мокрий сніг з дощем, на дорогах країни зберігатиметься ожеледиця.

На Київщині — значний сніг та хуртовини, температура повітря 7−10° морозу.

Нагадаємо, попри снігопади в Україні «Укрзалізниця» не скасовує жодного рейсу пасажирських поїздів.