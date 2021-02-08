Снігопади в Україні — один загиблий, рух транспорту обмежено у сімох областях (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n150130-snigopady-v-ukrayini-odyn-zagyblyy-ruh-transportu-obmejeno-u-simoh-oblastyah-video.htmlРакурс
Снігопади в Україні спричинили обмеження та припинення руху транспорту на дорогах.
Станом на 16.00 спостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Вінницькій, Тернопільській, Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Полтавській, Донецькій, Харківській областях та Києві. У Закарпатській та Одеській областях — дощ, повідомляють у прес-службі ДСНС України.
Знеструмлення населених пунктів відсутнє, проїзд на дорогах загального користування забезпечено.
На Вінниччині вантажівка врізалася в снігоочисну техніку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 8 лютого загинув працівник «Немирівського райавтодору», повідомляє ГУ Держпраці у Вінницькій області.
В управлінні Держпраці створять комісію зі спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком.
З метою недопущення накопичення великогабаритного транспорту в межах Київської області, обмежено рух великогабаритного транспорту в межах:
- Київської області (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь);
- Полтавської області (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь);
- Рівненської області (М-06 Київ-Чоп);
- Житомирської області (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель);
- Черкаської області (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь);
- Чернігівської області (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми).
На території Волинської області з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі Т-18−02, а також великовагових транспортних засобів на автодорогах Т-03−02, Т-03−05 та Т-03−03.
Підрозділи ДСНС здійснили буксирування 35 транспортних засобів та надали допомогу близько 75 особам.
Всього до ліквідації наслідків негоди залучено близько 2 тис. 220 осіб та 1 тис. 670 одиниць техніки.
Погода 8 лютого залишатиметься складною — прогнозують значний сніг, в Карпатах — мокрий сніг з дощем, на дорогах країни зберігатиметься ожеледиця.
На Київщині — значний сніг та хуртовини, температура повітря 7−10° морозу.
Нагадаємо, попри снігопади в Україні «Укрзалізниця» не скасовує жодного рейсу пасажирських поїздів.