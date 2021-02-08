Вычислять вспышку коронавируса по запросам в Гугл научились ученые

Коронавирус. Фото: Istock

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Коронавирус в мире продолжает распространяться, несмотря на то, что ряд стран уже начал активную вакцинацию. История поиска «домашних» или «уличных» развлечений может предсказать, стоит ли ждать новых всплесков коронавируса и где он потенциально будет распространяться.

К такому выводу пришли ученые, проведя четыре месяца онлайн-исследований. Об этом сообщает журнал Social Network Analysis and Mining.

Сообщается, что группа американских ученых проанализировала историю поисковых запросов в США с марта по июнь 2020 года. Используя данные Google Trends, ученые отследили тенденции в поиске, связанные с посещениями общественных мест (мобильностью) и изоляцией. Их дополнили «индексом чистого перемещения», который представлял собой разницу между этими двумя параметрами.

После этого исследователи разделили запросы на две группы (треки). Трек индекса мобильности, который классифицировал поиск, связанный с взаимодействием с другими людьми вне дома (например, «театры рядом со мной», «авиабилеты»), и трек индекса изоляции, куда входили запросы, связанные с домашними делами («доставка еды», «йога дома»).

Далее исследователи проверили рост заболеваемости коронавирусом через две недели, и обнаружили, что индекс чистого перемещения коррелировал с новыми случаями заражения за исследуемый период. Кроме того, резкие падения индекса мобильности сопровождались таким же резким снижением данных о росте заболеваемости.

Ученых беспокоит, что такие методы прогнозирования вспышек могут нарушить конфиденциальность пользователей. Однако они утверждают, что инструмент использует большие объемы поисковых запросов и опирается на анонимные данные.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса может стать эффективнее благодаря веществу, которое обнаружили американские ученые из компании ElicioTherapeutics. Они создали вещество-адъювант, которое способно повысить эффективность вакцины в 10 раз.