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В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус в Украине — выздоровели втрое больше людей, чем заболели (ИНФОГРАФИКА)

9 фев 2021, 09:35
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 8 февраля, официально зафиксировали еще 2 тыс. 656 случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 157 детей и 229 медиков.

В то же время одолели эту болезнь за сутки 8 тыс. 865 человек. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах Украины:

  • Ивано-Франковской области — 525;
  • Закарпатской области — 276;
  • Киеве — 243;
  • Черновицкой области — 194;
  • Запорожской области — 164.

Госпитализировали за сутки 865 больных. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют более 141 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу распространения COVID-19.

Проведено за сутки 30,9 тыс. тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 1 млн 249 тыс. 646 человек;
  • выздоровели 1 млн 84 тыс. 608 пациентов;
  • умер 23 тыс. 771 больной;
  • проведены более 6,4 млн ПЦР-тестирований.

Коронавирус в Украине, инфографика: Максим Степанов

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, Степанов недавно рассказал, будут ли прививать в Украине вакциной AstraZeneca пожилых людей.

Источник: Ракурс


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