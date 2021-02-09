Степанов рассказал, будут ли прививать вакциной AstraZeneca пожилых людей

Максим Степанов, фото: Минздрав Украины

https://racurs.ua/n150142-stepanov-rasskazal-budut-li-privivat-vakcinoy-astrazeneca-pojilyh-ludey.html

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Вакцину от коронавируса, созданную компанией AstraZeneca, ряд стран Европы не рекомендуют использовать для вакцинации пожилых людей.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала ICTV сообщил, присоединится ли к этому перечню Украина.

По словам Степанова, в Украине планируют вакцинировать препаратом от AstraZeneca все категории населения, однако в случае получения подтверждающих фактов решение о ее использовании могут пересмотреть в отношении определенных возрастных групп.

Мы достаточно четко отслеживаем информацию об использовании ее (вакцины от AstraZeneca — ред.) в разных возрастных группах, — заверил Степанов.

Министр отметил, что Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины AstraZeneca уже в феврале.

Если мы говорим вообще о AstraZeneca — это, скажем так, основная вакцина, которую использует глобальная инициатива COVAX, в том числе, — подчеркнул Степанов.

Вакцину от AstraZeneca для прививки людей пожилого возраста не рекомендуют использовать регуляторные органы Германии, Греции, Испании, Нидерландов, Бельгии, Франции, Швеции, Польши, Португалии и Италии.

Эту вакцину в Евросоюзе ранее позволили для использования для всех лиц старше 18 лет, несмотря на то, что ее протестировали только на небольшой группе людей пожилого возраста.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что наше государство получит 12 млн доз вакцин AstraZeneca и Novavax.