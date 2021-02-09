Преемник Меркель рассказал, что думает об интеграции Украины в ЕС

Армин Лашет, фото: «7 днів»

https://racurs.ua/n150141-preemnik-merkel-rasskazal-chto-dumaet-ob-integracii-ukrainy-v-es.html

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Армин Лашет, лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) и вероятный преемник Ангелы Меркель Армин Лашет считает, что Германия должна поддержать Украину в вопросе европейской интеграции.

Лашет об этом заявил в первом после избрания лидером ХДС интервью о внешней политике, которое он дал немецкому изданию Internationale Politik.

Политик отметил, что в настоящее время вопрос о присоединении Украины к ЕС «не поднимается», однако Германия очень заинтересована в стабильности нашего государства.

Мы очень заинтересованы в стабильности, суверенитете и модернизации Украины и должны поддерживать Украину на ее нелегком пути, а также открыть европейскую перспективу, — подчеркнул Лашет.

Также политик напомнил, что критикует Россию за оккупацию Крыма и ситуацию на востоке Украины и поддерживает введенные Евросоюзом против РФ санкции, «поскольку мы не можем принять нарушение границ и применение силы против третьих сторон в Европе».

В то же время Лашет высказался за достройку российско-германского газопровода «Северный поток-2», который он считает «экономическим проектом», но подчеркнул, что в случае его запуска в эксплуатацию должны быть учтены геополитические интересы Украины.

Мы отказались от добычи каменного угля, сейчас прекращаем добычу бурого угля и останавливаем атомную энергетику в 2022 году. На переходный период нам понадобится газ, который не добывается в Германии, — подчеркнул он.

Напомним, Лашет возглавил ХДС в январе 2021 года.