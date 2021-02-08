Звездная система. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/n150140-samuu-strannuu-zvezdnuu-sistemu-obnarujili-astronomy-foto-video.html

Ракурс

Космос до сих пор остается загадкой для ученых, несмотря на то, что его изучение длится уже десятки лет. В этот раз астрономам удалось обнаружить аномальную систему планет, чрезвычайно отличающихся друг от друга, но движущихся в почти идеальном резонансе.

Такой «танец» называется цепочкой резонанса, и увидеть его можно нечасто. Об этом сообщает «Популярная механика».





Сообщается, что сразу пять внешних экзопланет системы TOI-178 имеют одну из самых сложных резонансных цепочек, известных науке — 3: 4: 6: 9: 18 (где самая внутренняя экзопланета в цепочке совершает 18 оборотов на каждые три витка самой внешней). Эта сложность является ключом к истории системы возрастом 7 млрд лет, считают ученые.





В прошлом году астрономы объявили об открытии системы HD 158259 из шести экзопланет в почти идеальной резонансной цепочке, где каждая пара планет близка к резонансу 2: 3. В системе Kepler-80 пять экзопланет находятся в резонансной цепочке 4: 6: 9: 1 2: 18, а знаменитая система TRAPPIST-1 имеет резонансную цепь из семи экзопланет 2: 3: 4: 6: 9: 15: 24.

Но система ТОИ-178 отличается от всех них, потому что расположение экзопланет в ней представляет собой хаотический беспорядок, который будто не имеет никакого смысла. Система настолько своеобразна, что команда ученых полагает, что она может стать одним из объектов, который заставит нас пересмотреть свои взгляды на эволюцию космических систем.

Напомним, ранее мы сообщали, что экзопланету KOI-5Ab, которая находится в тройной звездной системе астрономы обнаружили в созвездии Лебедя. Эта планета была вторым кандидатом на обнаружение экзопланет, обнаруженных телескопом Кеплер, когда он начал работу еще в 2009 году. Ученые с помощью нового космического телескопа TESS, а также нескольких наземных инструментов, включая гавайскую обсерваторию Keck, подтвердили существование KOI-5Ab.