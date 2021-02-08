Зоряна система. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/ua/n150140-naydyvnishu-zoryanu-systemu-vyyavyly-astronomy-foto-video.html

Ракурс

Космос досі залишається загадкою для вчених, попри те, що його вивчення триває вже десятки років. Цього разу астрономам вдалося виявити аномальну систему планет, що надзвичайно відрізняються один від одного, але рухаються в майже ідеальному резонансі.

Такий «танець» називається ланцюжком резонансу, і побачити його можна нечасто. Про це повідомляє «Популярна механіка».

Повідомляється, що відразу п’ять зовнішніх екзопланет системи TOI—178 мають один із найскладніших резонансних ланцюжків, відомих науці — 3:4:6:9:18 (де сама внутрішня екзопланета в ланцюжку робить 18 обертів на кожні три витки самої зовнішньої). Ця складність є ключем до історії системи віком 7 млрд років, вважають вчені.

Торік астрономи оголосили про відкриття системи HD 158259 із шести екзопланет із майже ідеальним резонансним ланцюжком, де кожна пара планет близька до резонансу 2:3. У системі Kepler-80 п’ять екзопланет розташовані в резонансному ланцюжку 4:6:9:1 2: 18, а знаменита система TRAPPIST-1 має резонансний ланцюг із семи екзопланет 2:3:4:6:9:15:24.





Але система ТОІ-178 відрізняється від усіх них, тому що розташування екзопланет у ній є хаотичним та ніби не має ніякого сенсу. Система настільки своєрідна, що команда вчених вважає, що вона може стати одним з об'єктів, який змусить нас переглянути свої погляди на еволюцію космічних систем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екзопланету KOI—5Ab, що розташована в потрійний зоряній системі астрономи виявили в сузір’ї Лебедя. Ця планета була другим кандидатом на виявлення екзопланет, виявлених телескопом Кеплер, коли він почав роботу ще у 2009 році. Вчені за допомогою нового космічного телескопа TESS, а також декількох наземних інструментів, включно з гавайською обсерваторією Keck, підтвердили існування KOI—5Ab.