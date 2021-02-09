Наступник Меркель розповів, що думає про інтеграцію України в ЄС

Армін Лашет, фото: «7 днів»

https://racurs.ua/ua/n150141-nastupnyk-merkel-rozpoviv-scho-dumaie-pro-integraciu-ukrayiny-v-ies.html

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Армін Лашет, лідер німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) та ймовірний наступник Ангели Меркель Армін Лашет вважає, що Німеччина має підтримати Україну у питанні європейської інтеграції.

Лашет про це заявив у першому після обрання лідером ХДС інтерв’ю щодо зовнішньої політики, яке він дав німецькому виданню Internationale Politik.

Політик зазначив, що наразі питання щодо приєднання України до ЄС «не піднімається», проте Німеччина дуже зацікавлена у стабільності нашої держави.

Ми дуже зацікавлені у стабільності, суверенітеті та модернізації України й повинні підтримувати Україну на її нелегкому шляху, а також відкрити європейську перспективу, — наголосив Лашет.

Також політик нагадав, що критикує Росію за окупацію Криму і ситуацію на сході України та підтримує запроваджені Євросоюзом проти РФ санкції, «оскільки ми не можемо прийняти порушення кордонів та застосування сили проти третіх сторін у Європі».

Водночас Лашет висловився за добудову російсько-німецького газогону «Північний потік-2», який він вважає «економічним проектом», проте наголосив, що у разі його запуску в експлуатацію мають бути враховані геополітичні інтереси України.

Ми відмовилися від видобутку кам’яного вугілля, зараз припиняємо видобуток бурого вугілля та зупиняємо атомну енергетику в 2022 році. На перехідний період нам знадобиться газ, який не добувається в Німеччині, — наголосив він.

Нагадаємо, Лашет очолив ХДС у січні 2021 року.