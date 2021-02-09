Степанов розповів, чи щеплюватимуть вакциною AstraZeneca людей похилого віку

Максим Степанов, фото: МОЗ України

https://racurs.ua/ua/n150142-stepanov-rozpoviv-chy-schepluvatymut-vakcynou-astrazeneca-ludey-pohylogo-viku.html

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Вакцину від коронавірусу, створену компанією AstraZeneca, низка країн Європи не рекомендують використовувати для вакцинування людей похилого віку.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу ICTV повідомив, чи приєднається до цього переліку Україна.

За словами Степанова, в Україні планують вакцинувати препаратом від AstraZeneca всі категорії населення, проте в разі отримання підтверджуючих фактів рішення щодо її використання можуть переглянути стосовно певних вікових груп.

Ми достатньо чітко відстежуємо інформацію щодо використання її (вакцини від AstraZeneca — ред.) у різних вікових групах, — запевнив Степанов.

Міністр зазначив, що Україна очікує отримати близько 1 млн доз вакцини AstraZeneca вже в лютому.

Якщо ми говоримо взагалі про AstraZeneca — це, скажемо так, основна вакцина, яку використовує глобальна ініціатива COVAX, в тому числі, — наголосив Степанов.

Вакцину від AstraZeneca для щеплення людей похилого віку не рекомендують використовувати регуляторні органи Німеччини, Греції, Іспанії, Нідерландів, Бельгії, Франції, Швеції, Польщі, Португалії та Італії.

Цю вакцину у Євросоюзі раніше дозволили для використання для всіх осіб, старших за 18 років, попри те, що її протестували лише на невеликій групі людей похилого віку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що наша держава отримає 12 млн доз вакцин AstraZeneca та Novavax.