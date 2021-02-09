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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус в Україні — одужали втричі більше людей, ніж захворіли (ІНФОГРАФІКА)

9 лют 2021, 09:35
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 8 лютого, офіційно зафіксовано ще 2 тис. 656 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 157 дітей та 229 медиків.

Водночас здолали цю хворобу за добу 8 тис. 865 осіб. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах України:

  • Івано-Франківській області — 525;
  • Закарпатській області — 276;
  • Києві — 243;
  • Чернівецькій області — 194;
  • Запорізькій області — 164.

Госпіталізували за добу 865 хворих. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють понад 141 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу поширення COVID-19.

Проведено за добу 30,9 тис. тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 1 млн 249 тис. 646 осіб;
  • одужали 1 млн 84 тис. 608 пацієнтів;
  • помер 23 тис. 771 хворий;
  • проведено понад 6,4 млн ПЛР-тестувань.

Коронавірус в Україні, інфографіка: Максим Степанов

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, Степанов нещодавно розповів, чи щеплюватимуть в Україні вакциною AstraZeneca людей похилого віку.

Джерело: Ракурс


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