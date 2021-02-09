Україна бореться зі снігопадами — техніки і рук не вистачає

https://racurs.ua/ua/n150144-ukrayina-boretsya-zi-snigopadamy-tehniky-i-ruk-ne-vystachaie-foto-video.html

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Сильні снігопади прийшли в Україну і триватимуть з різною інтенсивністю ще декілька днів. У багатьох регіонах виникли значні проблеми з рухом транспорту, а у сільській місцевості дітей подекуди перевели на дистанційну форму навчання.

Уранці 9 лютого cпостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій, Київській, Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Тернопільській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях та у Києві. У Закарпатській та Херсонській областях йшов невеликий дощ, у Полтавській — мокрий сніг з дощем.

В ДСНС повідомили, що з наслідками негоди борються майже 2,5 тис. рятувальників, 2 тис. одиниць техніки.

У Києві сніг мете вже більше 30 годин. Цієї ночі снігопад був особливо інтенсивним. До опадів додалися вітер і хуртовина. На вулиці столиці виїхали 459 одиниць спецтехніки, повідомляє «Київавтодор». Магістральні вулиці чистили колони спецтехніки.

Утім, через те, що опади не припиняються, розчищені дороги й тротуари швидко засипає знову. Тож дорожники прибирають автошляхи від снігу повторно.

Снігопад триватиме і в середу. Комунальники просять водіїв пересісти на громадський транспорт і не паркувати автівки на узбіччях доріг, аби не заважати прибиранню снігу.

Влада рекомендує батькам залишати своїх дітей вдома.

Через налипання мокрого снігу та пориви вітру в Україні знеструмлено 273 населені пункти у 12 областях. Найбільше потерпіла Одещина (83 населені пункти), Херсонська (54), Чернівецькій (40) і Миколаївська (34) області.

«Укравтодор» розмістив у місцях відстою понад 3 тис. фур. Поблизу Києва відкрили вісім таких точок, які забезпечили їжею, чаєм, печивом. У наметах водії можуть зігрітися, попити чай та поїсти.

Учора влада столиці закрила місто для вантажівок через значні снігопади. За день в Києві зареєстрували 248 повідомлень про ДТП.

Синоптики прогнозують на вівторок морозну та сніжну погоду.

У більшості областей сніг, температура 0−5° морозу. В центральних областях вдень невеликі опади; температура вдень 0−5° тепла. На Закарпатті та у південних областях вранці мокрий сніг та дощ; температура вдень 6−11° тепла, — йдеться в повідомленні Гідрометцентру.

На дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7−12 м/с, в Україні, крім західних областей, пориви 15−20 м/с.