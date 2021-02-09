Україні потерпає від сильного снігопаду, фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n150146-drugyy-den-snigopadu-skuvav-zatoramy-kyyiv-karta.html

Ракурс

Затори в Києві, який продовжує інтенсивно засипати снігом, спостерігаються вранці 9 лютого в низці районів столиці, а також на в’їзді до міста.

Про це свідчать дані сервісу відслідковування заторів Google Maps.

Так, на столичних мостах спостерігається ускладнення руху в напрямку правого берега, зокрема на мосту Патона в напрямку центру Києва.

Також спостерігаються затори на вулицях В’ячеслава Чорновола, Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги, бульвару Тараса Шевченка, вулицях Жилянській та Глибочицький.

Затори зафіксовані і на вулиці Вадима Гетьмана та Чоколівському бульварі.

Крім того, затори зафіксовані на Столичному шосе, Кільцевій дорозі, Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, проспектах Валерія Лобановського та Степана Бандери.

Також спостерігаються значні затори на лівому березі Дніпра, зокрема на Харківському шосе, вулиці Привокзальній, Броварському проспекті та проспекті Миколи Бажана.

Нагадаємо, впродовж ночі столицю від снігу розчищали 459 одиниць спецтехніки та 246 працівників у складі 39 бригад з ручного прибирання, магістральні вулиці чистили колони спецтехніки. Проте розчищені дороги знову швидко засипало снігом.