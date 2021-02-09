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Ракурс
Україні потерпає від сильного снігопаду, фото: КМДА

Другий день снігопаду скував заторами Київ (КАРТА)

9 лют 2021, 10:17
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Затори в Києві, який продовжує інтенсивно засипати снігом, спостерігаються вранці 9 лютого в низці районів столиці, а також на в’їзді до міста.

Про це свідчать дані сервісу відслідковування заторів Google Maps.

Так, на столичних мостах спостерігається ускладнення руху в напрямку правого берега, зокрема на мосту Патона в напрямку центру Києва.

Затори в Києві, інфографіка: КМДА

Також спостерігаються затори на вулицях В’ячеслава Чорновола, Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги, бульвару Тараса Шевченка, вулицях Жилянській та Глибочицький.

Затори в Києві, інфографіка: КМДА

Затори зафіксовані і на вулиці Вадима Гетьмана та Чоколівському бульварі.

Затори в Києві, інфографіка: КМДА

Крім того, затори зафіксовані на Столичному шосе, Кільцевій дорозі, Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, проспектах Валерія Лобановського та Степана Бандери.

Затори в Києві, інфографіка: КМДА

Також спостерігаються значні затори на лівому березі Дніпра, зокрема на Харківському шосе, вулиці Привокзальній, Броварському проспекті та проспекті Миколи Бажана.


Затори в Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, впродовж ночі столицю від снігу розчищали 459 одиниць спецтехніки та 246 працівників у складі 39 бригад з ручного прибирання, магістральні вулиці чистили колони спецтехніки. Проте розчищені дороги знову швидко засипало снігом.

Джерело: Ракурс


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