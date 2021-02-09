ДТП. Фото: пресс-служба полиции

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ДТП на Ивано-Франковщине унесло жизни двух человек, еще 13 человек получили травмы. Трагедия произошла 8 февраля около 23.30 на автодороге государственного значения Н-10 сообщением «Стрый-Черновцы-Мамалыга» в селе Павловка.

По данному факту начато уголовное производство, следователи устанавливают все обстоятельства. Об этом сообщает пресс-служба полиции.



Следователи предварительно установили, что 20-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц Атео», выезжая со второстепенной дороги на главную, не учел дорожную обстановку, не предоставил преимущества в движении, в результате чего допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом «Мерседес Спринтер». Последним руководил 46-летний житель Калуша.

От полученных травм погибли два пассажира микроавтобуса — 53-летняя и 54-летний жители Калуша. Также в медучреждение с травмами различной степени доставлены еще тринадцать пассажиров автобуса. Правоохранители проверили водителей на состояние опьянения — оба оказались трезвыми.

Полиция задержала водителя специализированного грузовика в порядке ст. 208 УПК Украины на месте аварии. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что в результате ДТП на Житомирщине фуры трижды за ночь блокировали международную трассу. 14 января в 23.39 на трассе «Киев-Чоп» грузовик въехал в колесоотбойник. ДТП произошло с участием грузовика марки DAF и машины Skoda Octavia. Водитель грузовика не учел погодные условия, совершил наезд на колесоотбойник, в результате грузовик полностью перекрыл одну полосу движения.