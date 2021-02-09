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Ракурс
ДТП. Фото: прес-служба поліції

Вантажівка розтрощила пасажирський мікроавтобус на Івано-Франківщині — є загиблі (ФОТО)

9 лют 2021, 10:12
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ДТП на Івано-Франківщині забрала життя двох людей, ще 13 осіб дістали травми. Трагедія сталася 8 лютого близько 23.30 на автодорозі державного значення Н-10 сполученням «Стрий-Чернівці-Мамалига» в селі Павлівка.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, слідчі встановлюють всі обставини. Про це повідомляє прес-служба поліції.

ДТП на Івано-Франківщині. Фото: прес-служба поліції

Слідчі попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля «Мерседес Бенц Атео», виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожню обстановку, не надав переваги в русі, внаслідок чого допустив зіткнення з пасажирським мікроавтобусом «Мерседес Спрінтер». Останнім керував 46-річний мешканець Калуша.

ДТП на Івано-Франківщині. Фото: прес-служба поліції

Від отриманих травм загинули два пасажири мікроавтобуса — 53-річна та 54-річний мешканці Калущини. Також до медзакладу з травмами різного ступеня доставлено ще тринадцять пасажирів автобуса. Правоохоронці перевірили керманичів на стан сп’яніння — обидва водії виявилися тверезими.

ДТП на Івано-Франківщині. Фото: прес-служба поліції


Поліція затримала водія спеціалізованої вантажівки в порядку ст. 208 КПК України на місці аварії. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

ДТП на Івано-Франківщині. Фото: прес-служба поліції

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що внаслідок ДТП на Житомирщині фури тричі за ніч блокували міжнародну трасу. 14 січня о 23.39 на трасі «Київ-Чоп» вантажівка в’їхала у колесовідбійник. ДТП трапилася за участі вантажівки марки DAF та автівки Skoda Octavia. Водій вантажівки не врахував погодні умови, скоїв наїзд на колесовідбійник, в результаті вантажівка повністю перекрила одну смугу руху.

Джерело: Ракурс


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