ДТП. Фото: прес-служба поліції

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ДТП на Івано-Франківщині забрала життя двох людей, ще 13 осіб дістали травми. Трагедія сталася 8 лютого близько 23.30 на автодорозі державного значення Н-10 сполученням «Стрий-Чернівці-Мамалига» в селі Павлівка.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, слідчі встановлюють всі обставини. Про це повідомляє прес-служба поліції.





Слідчі попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля «Мерседес Бенц Атео», виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожню обстановку, не надав переваги в русі, внаслідок чого допустив зіткнення з пасажирським мікроавтобусом «Мерседес Спрінтер». Останнім керував 46-річний мешканець Калуша.





Від отриманих травм загинули два пасажири мікроавтобуса — 53-річна та 54-річний мешканці Калущини. Також до медзакладу з травмами різного ступеня доставлено ще тринадцять пасажирів автобуса. Правоохоронці перевірили керманичів на стан сп’яніння — обидва водії виявилися тверезими.





Поліція затримала водія спеціалізованої вантажівки в порядку ст. 208 КПК України на місці аварії. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що внаслідок ДТП на Житомирщині фури тричі за ніч блокували міжнародну трасу. 14 січня о 23.39 на трасі «Київ-Чоп» вантажівка в’їхала у колесовідбійник. ДТП трапилася за участі вантажівки марки DAF та автівки Skoda Octavia. Водій вантажівки не врахував погодні умови, скоїв наїзд на колесовідбійник, в результаті вантажівка повністю перекрила одну смугу руху.