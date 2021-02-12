На півдні Росії вибух знищив супермаркет

https://racurs.ua/ua/n150327-na-pivdni-rosiyi-vybuh-znyschyv-supermarket-foto-video.html

Ракурс

Вибух знищив будівлю супермаркету у Владикавказі. Надзвичайна подія сталася близько 7.00 12 лютого.

Торговельний центр «Магніт» зруйновано, повідомляє ТАСС з посиланням на МВС у Північній Осетії.

Будівля склалася, наче картковий будиночок. Ударна хвиля також пошкодила скло в сусідніх житлових будинках.

Джерело «Інтерфаксу» спочатку заявило про загибель охоронця, який був єдиним, хто перебував в магазині в момент вибуху. Однак згодом місцеві ЗМІ повідомили, що ювеліру, який орендував майстерню в торговельному центрі, вдалося виповзти з-під завалів, а в будівлі нібито охорони не було.

РосЗМІ пишуть, що у магазині вибухнув газ.