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На півдні Росії вибух знищив супермаркет
На півдні Росії вибух знищив супермаркет (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n150327-na-pivdni-rosiyi-vybuh-znyschyv-supermarket-foto-video.htmlРакурс
Вибух знищив будівлю супермаркету у Владикавказі. Надзвичайна подія сталася близько 7.00 12 лютого.
Торговельний центр «Магніт» зруйновано, повідомляє ТАСС з посиланням на МВС у Північній Осетії.
Будівля склалася, наче картковий будиночок. Ударна хвиля також пошкодила скло в сусідніх житлових будинках.
Джерело «Інтерфаксу» спочатку заявило про загибель охоронця, який був єдиним, хто перебував в магазині в момент вибуху. Однак згодом місцеві ЗМІ повідомили, що ювеліру, який орендував майстерню в торговельному центрі, вдалося виповзти з-під завалів, а в будівлі нібито охорони не було.
РосЗМІ пишуть, що у магазині вибухнув газ.
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