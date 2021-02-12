COVID-19 за добу поклав на лікарняні ліжка 2 тис. українців. Фото:

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Коронавірус в Україні знову починає активніше поширюватися. За минулу добу, 11 лютого, виявили ще 4 тис. 773 нових хворих.

Серед хворих — 326 дітей та 212 медпрацівників. Вчора лікарі прийняли рішення госпіталізувати 2 тис. осіб, а видужали 7 тис. 211 хворих. Коронавірус забрав життя 116 українців. Про це 12 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

У четвер, 11 лютого, на Прикарпатті захворіли 592 особи, а в Львівській області та Києві — 373 та 348 осіб. У Вінницькій області зафіксували 307 нових випадків коронавірусу.

Загалом з початку пандемії в Україні захворіли 1 млн 262 тис. 867 осіб, але одужати змогли 1 млн 106 тис. 155 осіб. Померли від COVID-19 24 тис. 174 українців.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ — 348 випадків;

Вінницька область — 307 випадків;

Волинська область — 117 випадків;

Дніпропетровська область — 297 випадків;

Донецька область — 147 випадків;

Житомирська область — 185 випадків;

Закарпатська область — 314 випадків;

Запорізька область — 153 випадки;

Івано-Франківська область — 592 випадки;

Київська область — 246 випадків;

Кіровоградська область — 12 випадків;

Луганська область — 52 випадки;

Львівська область — 373 випадки;

Миколаївська область — 150 випадків;

Одеська область — 143 випадки;

Полтавська область — 91 випадок;

Рівненська область — 130 випадків;

Сумська область — 103 випадки;

Тернопільська область — 168 випадків;

Харківська область — 189 випадків;

Херсонська область — 48 випадків;

Хмельницька область — 145 випадків;

Черкаська область — 122 випадки;

Чернівецька область — 243 випадки;

Чернігівська область — 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 10 лютого в Україні лабораторно підтвердили коронавірус ще у 5 тис. 39 осіб. Того дня померло 124 пацієнтів, одужали — 6 тис. 568 хворих.