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COVID-19 за добу поклав на лікарняні ліжка 2 тис. українців. Фото:

COVID-19 за добу поклав до лікарень 2 тис. українців (ІНФОГРАФІКА)

12 лют 2021, 09:11
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Коронавірус в Україні знову починає активніше поширюватися. За минулу добу, 11 лютого, виявили ще 4 тис. 773 нових хворих.

Серед хворих — 326 дітей та 212 медпрацівників. Вчора лікарі прийняли рішення госпіталізувати 2 тис. осіб, а видужали 7 тис. 211 хворих. Коронавірус забрав життя 116 українців. Про це 12 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

У четвер, 11 лютого, на Прикарпатті захворіли 592 особи, а в Львівській області та Києві — 373 та 348 осіб. У Вінницькій області зафіксували 307 нових випадків коронавірусу.

Загалом з початку пандемії в Україні захворіли 1 млн 262 тис. 867 осіб, але одужати змогли 1 млн 106 тис. 155 осіб. Померли від COVID-19 24 тис. 174 українців.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ — 348 випадків;
  • Вінницька область — 307 випадків;
  • Волинська область — 117 випадків;
  • Дніпропетровська область — 297 випадків;
  • Донецька область — 147 випадків;
  • Житомирська область — 185 випадків;
  • Закарпатська область — 314 випадків;
  • Запорізька область — 153 випадки;
  • Івано-Франківська область — 592 випадки;
  • Київська область — 246 випадків;
  • Кіровоградська область — 12 випадків;
  • Луганська область — 52 випадки;
  • Львівська область — 373 випадки;
  • Миколаївська область — 150 випадків;
  • Одеська область — 143 випадки;
  • Полтавська область — 91 випадок;
  • Рівненська область — 130 випадків;
  • Сумська область — 103 випадки;
  • Тернопільська область — 168 випадків;
  • Харківська область — 189 випадків;
  • Херсонська область — 48 випадків;
  • Хмельницька область — 145 випадків;
  • Черкаська область — 122 випадки;
  • Чернівецька область — 243 випадки;
  • Чернігівська область — 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

COVID-19 за добу поклав на лікарняні ліжка 2 тис. українців. Інфографіка: РНБО


COVID-19 за добу поклав на лікарняні ліжка 2 тис. українців. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, 10 лютого в Україні лабораторно підтвердили коронавірус ще у 5 тис. 39 осіб. Того дня померло 124 пацієнтів, одужали — 6 тис. 568 хворих.

Джерело: Ракурс


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