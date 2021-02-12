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COVID-19 за сутки положил на больничные койки 2 тыс. украинцев. Фото:

COVID-19 за сутки уложил в больницы 2 тыс. украинцев (ИНФОГРАФИКА)

12 фев 2021, 09:11
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Коронавирус в Украине снова начинает активнее распространяться. За минувшие сутки, 11 февраля, обнаружили еще 4 тыс. 773 новых больных.

Среди заболевших — 326 детей и 212 медработников. Вчера врачи приняли решение госпитализировать 2 тыс. человек, а выздоровели 7 тыс. 211 больных. Коронавирус унес жизни 116 украинцев. Об этом 12 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В четверг, 11 февраля, на Прикарпатье заболели 592 человека, а во Львовской области и Киеве — 373 и 348 человек. В Винницкой области зафиксировали 307 новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 млн 262 тыс. 867 человек, но выздороветь смогли 1 млн 106 тыс. 155 человек. Умерли от COVID-19 24 тыс. 174 украинцев.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев —348 случаев;
  • Винницкая область — 307 случаев;
  • Волынская область — 117 случаев;
  • Днепропетровская область —297 случаев;
  • Донецкая область — 147 случаев;
  • Житомирская область — 185 случаев;
  • Закарпатская область — 314 случаев;
  • Запорожская область — 153 случая;
  • Ивано-Франковская область —592 случая;
  • Киевская область —246 случаев;
  • Кировоградская область — 12 случаев;
  • Луганская область —52 случая;
  • Львовская область — 373 случая;
  • Николаевская область — 150 случаев;
  • Одесская область — 143 случая;
  • Полтавская область — 91 случай;
  • Ровенская область —130 случаев;
  • Сумская область — 103 случая;
  • Тернопольская область — 168 случаев;
  • Харьковская область — 189 случаев;
  • Херсонская область — 48 случаев;
  • Хмельницкая область —145 случаев;
  • Черкасская область — 122 случая;
  • Черновицкая область — 243 случая;
  • Черниговская область — 98 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

COVID-19 за сутки положил на больничные койки 2 тыс. украинцев. Инфографика: СНБО


COVID-19 за сутки положил на больничные койки 2 тыс. украинцев. Инфографика: СНБО

Напомним, 10 февраля в Украине лабораторно подтвердили коронавирус еще у 5 тыс. 39 человек. В тот день умерло 124 пациентов, выздоровели — 6 тыс. 568 больных.

Источник: Ракурс


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