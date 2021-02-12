COVID-19 за сутки уложил в больницы 2 тыс. украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150326-covid-19-za-sutki-ulojil-v-bolnicy-2-tys-ukraincev-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине снова начинает активнее распространяться. За минувшие сутки, 11 февраля, обнаружили еще 4 тыс. 773 новых больных.
Среди заболевших — 326 детей и 212 медработников. Вчера врачи приняли решение госпитализировать 2 тыс. человек, а выздоровели 7 тыс. 211 больных. Коронавирус унес жизни 116 украинцев. Об этом 12 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
В четверг, 11 февраля, на Прикарпатье заболели 592 человека, а во Львовской области и Киеве — 373 и 348 человек. В Винницкой области зафиксировали 307 новых случаев коронавируса.
Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 млн 262 тыс. 867 человек, но выздороветь смогли 1 млн 106 тыс. 155 человек. Умерли от COVID-19 24 тыс. 174 украинцев.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев —348 случаев;
- Винницкая область — 307 случаев;
- Волынская область — 117 случаев;
- Днепропетровская область —297 случаев;
- Донецкая область — 147 случаев;
- Житомирская область — 185 случаев;
- Закарпатская область — 314 случаев;
- Запорожская область — 153 случая;
- Ивано-Франковская область —592 случая;
- Киевская область —246 случаев;
- Кировоградская область — 12 случаев;
- Луганская область —52 случая;
- Львовская область — 373 случая;
- Николаевская область — 150 случаев;
- Одесская область — 143 случая;
- Полтавская область — 91 случай;
- Ровенская область —130 случаев;
- Сумская область — 103 случая;
- Тернопольская область — 168 случаев;
- Харьковская область — 189 случаев;
- Херсонская область — 48 случаев;
- Хмельницкая область —145 случаев;
- Черкасская область — 122 случая;
- Черновицкая область — 243 случая;
- Черниговская область — 98 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 10 февраля в Украине лабораторно подтвердили коронавирус еще у 5 тыс. 39 человек. В тот день умерло 124 пациентов, выздоровели — 6 тыс. 568 больных.