COVID-19 за сутки положил на больничные койки 2 тыс. украинцев. Фото:

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Ракурс

Коронавирус в Украине снова начинает активнее распространяться. За минувшие сутки, 11 февраля, обнаружили еще 4 тыс. 773 новых больных.

Среди заболевших — 326 детей и 212 медработников. Вчера врачи приняли решение госпитализировать 2 тыс. человек, а выздоровели 7 тыс. 211 больных. Коронавирус унес жизни 116 украинцев. Об этом 12 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В четверг, 11 февраля, на Прикарпатье заболели 592 человека, а во Львовской области и Киеве — 373 и 348 человек. В Винницкой области зафиксировали 307 новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 млн 262 тыс. 867 человек, но выздороветь смогли 1 млн 106 тыс. 155 человек. Умерли от COVID-19 24 тыс. 174 украинцев.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев —348 случаев;

Винницкая область — 307 случаев;

Волынская область — 117 случаев;

Днепропетровская область —297 случаев;

Донецкая область — 147 случаев;

Житомирская область — 185 случаев;

Закарпатская область — 314 случаев;

Запорожская область — 153 случая;

Ивано-Франковская область —592 случая;

Киевская область —246 случаев;

Кировоградская область — 12 случаев;

Луганская область —52 случая;

Львовская область — 373 случая;

Николаевская область — 150 случаев;

Одесская область — 143 случая;

Полтавская область — 91 случай;

Ровенская область —130 случаев;

Сумская область — 103 случая;

Тернопольская область — 168 случаев;

Харьковская область — 189 случаев;

Херсонская область — 48 случаев;

Хмельницкая область —145 случаев;

Черкасская область — 122 случая;

Черновицкая область — 243 случая;

Черниговская область — 98 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 10 февраля в Украине лабораторно подтвердили коронавирус еще у 5 тыс. 39 человек. В тот день умерло 124 пациентов, выздоровели — 6 тыс. 568 больных.