«Укравтодор» назвал автотрассы с ограниченным движением. Фото:

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Снегопады и сильный ветер привели к сложным ситуациям на украинских дорогах.

Несмотря на сложные погодные условия уже были сняты ограничения в движении грузовиков в Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Винницкой и Киевской областях. Об этом сообщила пресс-служба «Укравтодора».

Дорожники сообщили, что на Волыни с 16.00 11 февраля запрещено движение для грузовиков по следующим дорогам:

Т-18−02 /М-07/-Маюничи — Великая Осница — Красноволя — Колки — /Р-14/ - Копилля — Рожище — Торчин — Шклинь — /Н-17/, км 107+000 — 130+000 (на участке пгт. Торчин — с. Шклинь).

Т-03−02 Пища — Шацк — Любомль — Владимир-Волынский — Павловка — Горохов — Берестечко — Козин — /М-06/, на участке Владимир-Волынский — Пасловка.

Т-03−05 /Т-03−02/ - Шацк-Вилица-Припять-Любохины — / Т-03−08/, на участке с. Павловка — пгт. Локачи.

Т-03−03 Луцк — Радомышль — Демидовка — Дубно, в пределах Волынской области.

Во Львовской области с 3.20 сегодняшнего дня запретили движение тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах:

М-06 Киев — Чоп, км 500-км 567

М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская, км 59 — км 113.

По информации «Укравтодора», на автодорогах Украины последствия непогоды ликвидируют 1 тыс. 618 единиц техники и 1 тыс. 957 рабочих.

В украинском Гидрометцентре сообщили, что 12 февраля в большинстве областей прогнозируют снег, метели, а ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях — значительный снег.

На Сумщине, Полтавщине и в Кировоградской области обещают мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололед. В восточных и юго-восточных областях осадки будут преимущественно в виде дождя. На дорогах, кроме юго-востока, ожидается гололедица.

Напомним, 11 февраля мощные снегопады в Украине привели к введению ограничений движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта в ряде областей.