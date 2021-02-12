«Укравтодор» назвав автотраси з обмеженим рухом. Фото:

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Снігопади та сильний вітер призвели до складних ситуацій на українських дорогах.

Попри складні погодні умови вже були зняті обмеження у русі вантажівок у Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Вінницькій та Київській областях. Про це повідомила прес-служба «Укравтодору».

Дорожники повідомили, що на Волині з 16.00 11 лютого заборонено рух для вантажівок по наступних дорогах:

Т-18−02 /М-07/-Маюничі — Велика Осниця — Красноволя — Колки — /Р-14/ - Копилля — Рожище — Торчин — Шклинь — /Н-17/, км 107+000 — 130+000 (на ділянці смт. Торчин — с. Шклинь).

Т-03−02 Піща — Шацьк — Любомль — Володимир-Волинський — Павлівка — Горохів — Берестечко — Козин — /М-06/, на ділянці Володимир-Волинський — Паслівка.

Т-03−05 /Т-03−02/ - Шацьк — Вілиця — Прип’ять — Любохини — /Т-03−08/, на ділянці с. Павлівка — смт.Локачі.

Т-03−03 Луцьк — Радомишль — Демидівка — Дубно, в межах Волинської області.

У Львівській області з 3.20 сьогоднішнього дня заборонили рух великовагового транспорту на автомобільних дорогах:

М-06 Київ — Чоп, км 500 — км 567

М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, км 59 — км 113.

За інформацією «Укравтодору», на автошляхах України наслідки негоди ліквідовують 1 тис. 618 одиниць техніки та 1 тис. 957 робітників.

В українському Гідрометцентрі повідомили, що 12 лютого в більшості областей прогнозують сніг, хуртовини, а вночі у північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях — значний сніг.

На Сумщині, Полтавщині та Кіровоградщині обіцяють мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу й ожеледь. У східних та південно-східних областях опади будуть переважно у виді дощу. На дорогах, крім південного-сходу, очікується ожеледиця.

Нагадаємо, 11 лютого потужні снігопади в Україні призвели до запровадження обмежень руху великовагового та великогабаритного автотранспорту в низці областей.