ДСНС спростовує повідомлення про сходження лавини на трасу Київ-Чоп

ДСНС спростовує інформацію про сходження лавини у Карпатах

https://racurs.ua/ua/n150321-dsns-sprostovuie-povidomlennya-pro-shodjennya-lavyny-na-trasu-kyyiv-chop.html

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ДСНС спростовує повідомлення про нібито сходження в Карпатах лавини на трасу Київ-Чоп, котра перекрила рух автошляхом.

У відомстві стверджують, що відповідне відео, які поширилося інтернетом, є фейком і насправді було зняте у Швейцарії. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на Управління ДСНС Закарпаття.

У відомстві запевняють, що до них та інших служб жодних повідомлень про сходження такої лавини не надходило.

Відео, котре поширюють в мережі з начебто лавиною, що сходить на трасу Київ-Чоп — це фейк, — наголошують у відомстві.

В інтернеті сьогодні, 11 лютого, з’явилося зняте нібито очевидцями інциденту відео сходження лавини на автомобільну дорогу Чоп-Київ.

Нагадаємо, у вересні 2020 року хакери зламали сайт Нацполіції та поширили через нього фейкові новини, зокрема про нібито аварію на Рівненській АЕС.