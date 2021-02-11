Верховний суд визначився з датою розгляду позову на блокування каналів Медведчука

В Україні заблокували низку каналів з орбіти Віктора Медведчука, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n150319-verhovnyy-sud-vyznachyvsya-z-datou-rozglyadu-pozovu-na-blokuvannya-kanaliv-medvedchuka.html

Ракурс

Верховний суд 15 березня розгляне один з трьох позовів, які оскаржують указ президента України Володимира Зеленського про блокування телеканалів ZIK, NewsOne і «112 Україна», котрі належать Тарасу Козаку — партнеру одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Йдеться про позов харківського юриста Романа Лихачова, який надійшов до суду 8 лютого. Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

За цим позовом Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відкрив провадження у справі № 9901/26/21.

Зазначається, що позивач вважає, що блокування телеканалів, запроваджуване оспорюваним рішенням Зеленського, порушує його права на отримання інформації, а втрата доступу до цих телеканалів є порушенням ст. 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя) та 10 (свобода вираження поглядів) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Суд дійшов висновку про необхідність перевірки порушення зазначених прав позивача в судовому засіданні, — зазначає прес-служба Верховного суду.



Відповідну справу призначили до розгляду з повідомленням (викликом) сторін на 12.00 15 березня.

Нагадаємо, Лихачов, зокрема, стверджує, що в указі Зеленського про блокування телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne є низка помилок.