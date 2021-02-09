В Україні під санкції потрапили кілька пов’язаних з Віктором Медведчуком телеканалів, фото: ITC.ua

https://racurs.ua/ua/n150152-verhovnyy-sud-otrymav-novyy-pozov-cherez-sankciyi-proty-pov-yazanyh-z-medvedchukom-telekanaliv.html

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До Верховного суду надійшов новий позов проти президента України Володимира Зеленського, пов’язаний із нещодавно запровадженими санкціями проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK.

Позивач вимагає визнати відповідний указ Зеленського незаконним, повідомляє видання «Суспільне».

Цей позов надійшов до Касаційної палати Верховного суду від імені депутата Чугуївської міської ради юриста Романа Лихачова. Вже призначено склад суду.

Лихачов у коментарі виданню своє рішення позиватися до Зеленського пояснив тим, що, з одного боку, закриття телеканалів порушує права і свободи усіх громадян, а з іншого — під час його ухвалення було порушено закон.

Президент фактично своїм указом зробив те, що повинен робити суд і інші органи, — наголосив юрист.

Лихачов наголошує, що у відповідному документі є низка помилок у назвах юридичних осіб та неправильно зазначено коди ЄДРПОУ.

Також він зазначив, що наразі ще не оприлюднено висновок з обґрунтуванням рішення про введення санкцій. Лихачов допускає, що може забрати позов, якщо підстави для такого рішення були «залізобетонними».

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський у коментарі виданню зазначив, що оскарження указів глави держави у Верховному суді є звичайною практикою.

Відповідно до кодексу про адміністративне судочинство, укази президента на предмет законності розглядає за першою інстанцією саме Верховний суд. Тобто у даному випадку, якщо хтось вважає, що указ президента незаконний, він має право його оскаржити, — додав Веніславський.

Цей вже третій позов, який надійшов до Верховного суду через запровадження санкцій щодо цих телеканалів.