В Украине под санкции попали несколько связанных с Виктором Медведчуком телеканалов, фото: ITC.ua

https://racurs.ua/n150152-verhovnyy-sud-poluchil-novyy-isk-iz-za-sankciy-protiv-svyazannyh-s-medvedchukom-telekanalov.html

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В Верховный суд поступил новый иск против президента Украины Владимира Зеленского, связанный с недавно введенными санкциями против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Истец требует признать соответствующий указ Зеленского незаконным, сообщает издание «Суспільне».

Этот иск поступил в Кассационную палату Верховного суда от имени депутата Чугуевского городского совета юриста Романа Лихачева. Уже назначен состав суда.

Лихачев в комментарии изданию свое решение судиться с Зеленским объяснил тем, что, с одной стороны, закрытие телеканалов нарушает права и свободы всех граждан, а с другой — во время его принятия был нарушен закон.

Президент фактически своим указом сделал то, что должен делать суд и другие органы, — подчеркнул юрист.

Лихачев подчеркивает, что в соответствующем документе есть ряд ошибок в названиях юридических лиц и неправильно указаны коды ЕГРПОУ.

Также он отметил, что пока еще не обнародовано заключение с обоснованием решения о введении санкций. Лихачев допускает, что может забрать иск, если основания для такого решения были «железобетонными».

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в комментарии изданию отметил, что обжалование указов главы государства в Верховном суде является обычной практикой.

В соответствии с кодексом об административном судопроизводстве, указы президента на предмет законности рассматривает по первой инстанции именно Верховный суд. То есть в данном случае, если кто-то считает, что указ президента незаконный, он имеет право его обжаловать, — добавил Вениславский.

Этот уже третий иск, который поступил в Верховный суд из-за введения санкций в отношении этих телеканалов.