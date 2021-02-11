В Украине заблокировали ряд каналов из орбиты Виктора Медведчука, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n150319-verhovnyy-sud-opredelilsya-s-datoy-rassmotreniya-iska-na-blokirovku-kanalov-medvedchuka.html

Ракурс

Верховный суд 15 марта рассмотрит один из трех исков, оспаривающих указ президента Украины Владимира Зеленского о блокировке телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», принадлежащих Тарасу Козаку — партнеру одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Речь идет об иске харьковского юриста Романа Лихачева, который поступил в суд 8 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

По этому иску Кассационный суд в составе Верховного Суда открыл производство по делу № 9901/26/21.

Отмечается, что истец считает, что блокирование телеканалов, вводимое оспариваемым решением Зеленского, нарушает его права на получение информации, а потеря доступа к этим телеканалам является нарушением ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 10 (свобода выражения мнения) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Суд пришел к выводу о необходимости проверки нарушения указанных прав истца в судебном заседании, — отмечает пресс-служба Верховного суда.



Соответствующее дело назначили к рассмотрению сообщением (вызовом) сторон на 12.00 15 марта.

Напомним, Лихачев, в частности, утверждает, что в указе Зеленского о блокировании телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne есть ряд ошибок.