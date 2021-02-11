Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Карпатах на трассу Киев–Чоп сошла лавина, фото: «Укринформ»

На трассу Киев-Чоп сошла лавина (ВИДЕО)

11 фев 2021, 20:48
999

Лавина сошла на трассу Киев-Чоп возле поселка Плавье в Сколивском районе Львовской области. В этом районе трасса проходит у подножия горного массива Плай.

Видео инцидента на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал очевиден Роман Карляк.

Поселок Плавья расположен на высоте 650 м над уровнем моря.

Стоит добавить, что синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности (III уровне опасности) на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в среднегорье Львовской области, который будет удерживаться в течение 11−12 февраля в связи со снегопадами и метелями.


В такой ситуации отдельные средние и большие природные лавины могут сходить при низких дополнительных нагрузках.

Напомним, в первую неделю февраля 2021 года в американском штате Колорадо зафиксировано схождение 500 лавин, в которых погибли четыре человека.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров