В Карпатах на трассу Киев–Чоп сошла лавина, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n150318-na-trassu-kiev-chop-soshla-lavina-video.html

Ракурс

Лавина сошла на трассу Киев-Чоп возле поселка Плавье в Сколивском районе Львовской области. В этом районе трасса проходит у подножия горного массива Плай.

Видео инцидента на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал очевиден Роман Карляк.

Поселок Плавья расположен на высоте 650 м над уровнем моря.

Стоит добавить, что синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности (III уровне опасности) на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в среднегорье Львовской области, который будет удерживаться в течение 11−12 февраля в связи со снегопадами и метелями.

В такой ситуации отдельные средние и большие природные лавины могут сходить при низких дополнительных нагрузках.

Напомним, в первую неделю февраля 2021 года в американском штате Колорадо зафиксировано схождение 500 лавин, в которых погибли четыре человека.