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В Карпатах на трассу Киев–Чоп сошла лавина, фото: «Укринформ»
На трассу Киев-Чоп сошла лавина (ВИДЕО)https://racurs.ua/n150318-na-trassu-kiev-chop-soshla-lavina-video.htmlРакурс
Лавина сошла на трассу Киев-Чоп возле поселка Плавье в Сколивском районе Львовской области. В этом районе трасса проходит у подножия горного массива Плай.
Видео инцидента на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал очевиден Роман Карляк.
Поселок Плавья расположен на высоте 650 м над уровнем моря.
Стоит добавить, что синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности (III уровне опасности) на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в среднегорье Львовской области, который будет удерживаться в течение 11−12 февраля в связи со снегопадами и метелями.
В такой ситуации отдельные средние и большие природные лавины могут сходить при низких дополнительных нагрузках.
Напомним, в первую неделю февраля 2021 года в американском штате Колорадо зафиксировано схождение 500 лавин, в которых погибли четыре человека.
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